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طرح وحدات وأراضي بيت الوطن ودار مصر للمصريين بالخارج اليوم

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طرح وحدات وأراضي بيت الوطن ودار مصر للمصريين بالخارج اليوم طرح وحدات وأراضي بيت الوطن ودار مصر للمصريين بالخارج اليوم

صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين المتواجدين في خارج البلاد ضمن مشروعي بيت الوطن ودار ، ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق في توفير الوحدات السكنية والأراضي لأبنائنا في الخارج.

فقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق هاني يوسف عن البدء في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر ومدينتي الرحاب ومدينتي، وكذلك أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين المتواجدين في خارج البلاد اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 

حيث سيتم طرح 3738 قطعة أرض ضمن مشروع بيت الوطن في تسع محافظات، كما سيتم طرح 6620 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط ومدينتي الرحاب ومدينتي، على أن يكون التخصيص طبقا لأولوية الحجز وأسبقية التحويل البنكي إلى البنك المركزي المصري.

شروط حجز وحدات وأراضي المصريين بالخارج

  • ألا يقل السن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 40 عاما.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • تحويل مقدم الحجز بالدولار الأمريكي.
  • تخصيص الوحدات طبقا لأسبقية الحجز.

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حجز أراضي بيت الوطن ووحدات دار مصر ومدينتي الرحاب ومدينتي من خلال موقع الحجز الإلكتروني الرسمي اليوم في تمام الساعة 12:05 ظهرا، كما يمكن الإطلاع على كراسة الشروط وتفاصيل الأراضي والوحدات من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكتروني.

 

 

المصدر : مصر فايف

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