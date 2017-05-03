كندة علوش: هذا مايطلبه عمرو مني كل صباح

شيماء مصطفى

قالت الفنانة كندة علوش إنها شخصية إنفعالية وكثيرة الكلام بعكس الفنان عمرو يوسف فهو دائماً متزن ويفكر في كل الأمور بهدوء وحكمة .

وأضافت خلال لقائها أمس في برنامج صاحبة السعاد مع الفنانة إسعاد يونس ، أنها تحب الكلام والتحدث طوال الوقت وترغب في مشاركة حديثها معه، متابعة " بيقوللي انت مش هتسكتي شوية بقى ".

واستطردت " عمرو طلب مني يومياً ألا أتحدث معه ساعة واحدة فقط عندما يستيقظ من نومه وتجنباً للشجار بحاول أشغل نفسي الساعة دي في أي شيء وممكن أكلم نفسي في المراية ".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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