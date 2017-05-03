موناكو ويوفنتوس يبحثان عن بطاقة العبور إلى «كارديف»

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يستقبل نادي موناكو نظيره يوفنتوس على ملعب لويس الثاني في تمام الساعة 8:45 دقيقة مساءً، في نصف النهائي الثاني لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح ريال مدريد في التغلب أمس على غريمه أتلتيكو بثلاثية نظيفة في اللقاء الأول على البيرنابيو ووضع قدمًا في المباراة النهائية التي ستقام في كارديف يوم 3 يونيو.

ويتواجه يوفنتوس وموناكو للمرة الثانية في تاريخهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق يوفنتوس في اللقاء الوحيد قبل 19 عامًا بنتيجة (6-4) بمجموع الذهاب والإياب قبل الخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية على ملعب أمستردام موسم 1997- 1998.

وبات موناكو أكثر الفرق الفرنسية وصولا إلى نصف النهائي وذلك في 4 مناسبات سابقة أعوام 1994 و1998 و2004 إلى جانب هذا العام، ومن جانبه يصل يوفنتوس إلى نصف النهائي الثاني له في غضون 3 سنوات، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز تمكنت من التأهل إلى المباراة النهائية 5 مرات من آخر 6 مرات وصلت فيها إلى نصف النهائي.

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ويعد يوفنتوس إلى جانب ريال مدريد الفريقين الوحيدين الذين لم يخسرا بعد في نسخة هذا العام من دوري الأبطال وذلك بعد أن فاز اليوفي في 7 مباريات وتعادل في 3 ولم تهتز شباك الفريق الإيطالي في آخر 531 دقيقة.

ونجح موناكو في الفوز بـ71% من المباريات التي خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز بـ22 مباراة من أصل 31، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد 76,5% وبرشلون 72,1% وبايرن ميونيخ 71,3%.

وتمكن موناكو من تسجيل 3 أهداف على الأقل في آخر 4 مباريات خاضها هذا الموسم ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحرز 3 أهداف على الأقل في 4 مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية، ومع ذلك يعد دفاعه الأضعف بين الفرسان الأربعة المتبقين بعد أن اهتزت شباكه في 16 مناسبة.