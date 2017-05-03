مواهب موناكو في اختبار صعب أمام خبرات يوفنتوس

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يستعد نادي موناكو الفرنسي، لاستقبال خصمه يوفنتوس، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسلط الأضواء، على المنافسة الشرسة التي ستكون بين المهاجم الموهوب لموناكو كليان مبابي ظاهرة الألفية الجديدة في عالم كرة القدم، ومع المخضرم وصاحب الخبرة الطويلة بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي.

20 عامًا تفصل بين بوفون ومبابي، فقد ولد الحارس الأسطوري ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي خلال 1978، بينما ولد مبابي في 1998، وبالتالي فإن بوفون قد يكون في عمر والد مبابي.

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واستطاع بوفون أن يحافظ على شباكه نظيفة في 180 دقيقة أمام ثلاثي الرعب في برشلونة ميسي ونيمار وسواريز، بينما استطاع مبابي أن يدك شباك بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف في ربع نهائي دوري الأبطال، مع العلم أن بوفون تلقت شباكه هدفين فقط في البطولة هذا الموسم.

وكان مبابي قد صرح قبل المواجهة أمام يوفنتوس وقال "يسعدني أن ألعب أمام بوفون، وعندما أفعل ذلك سوف أحاول جاهدًا لكي أسجل في مرماه، إنه حارس مرمى صنع التاريخ وهو واحد من أفضل الحراس في العالم".

وعلى العكس، فإن بوفون عندما علم بمواجهته أمام مبابي قال "لقد ولد في عام 98 أليس كذلك؟ في ذلك العام كنت ألعب في كأس العالم في فرنسا، إنها حياة جيدة جدًا، أفضل فائدة للعب الطويل هي مشاهدة لاعبين لم يولدوا عندما بدأت مسيرتك الرياضية".