أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

فيديو: القبض على اللبناني الذي ضرب الطفل السوري بوحشية للمرة الثانية

Google+ Print
فيديو: القبض على اللبناني الذي ضرب الطفل السوري بوحشية للمرة الثانية فيديو: القبض على اللبناني الذي ضرب الطفل السوري بوحشية للمرة الثانية

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من إلقاء القبض على الشاب اللبناني الذي تحدى الأمن للمرة الثانية، حيث كان هذا الشاب بضرب الطفل السوري وتعنيفه بوحشية وسادية، وانتشر له وهو يقوم بذلك بحضور عدة أشخاص كانوا يتهكمون ويسخرون من الطفل.

وبعد يوم واحد فقط من انتشار الفيديو، تحدى أجهزة الأمن وانتقم من الطفل ويدعى سعيد السوري ويبلغ من العمر 14 عاما، يعمل في مقهى ببيروت، وقام بتصويره أثناء ضربه وتعنيفه، وموجها له عبارات نابية.

وقد انتشر مقطع الفيديو انتشارا واسعا على اليوتيوب ومواقع التواصل الأجتماعي، وسط سخط وغضب وانتقادات حادة لهذا الشاب اللبناني، الذي يضمر حقدا دفينا تجاه اللاجئين السوريين، ويعبّر تصرفه عن مرض نفسي.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما