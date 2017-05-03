فيديو: القبض على اللبناني الذي ضرب الطفل السوري بوحشية للمرة الثانية

شيماء مصطفى

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من إلقاء القبض على الشاب اللبناني الذي تحدى الأمن للمرة الثانية، حيث كان هذا الشاب بضرب الطفل السوري وتعنيفه بوحشية وسادية، وانتشر فيديو له وهو يقوم بذلك بحضور عدة أشخاص كانوا يتهكمون ويسخرون من الطفل.

وبعد يوم واحد فقط من انتشار الفيديو، تحدى أجهزة الأمن وانتقم من الطفل ويدعى سعيد السوري ويبلغ من العمر 14 عاما، يعمل في مقهى ببيروت، وقام بتصويره أثناء ضربه وتعنيفه، وموجها له عبارات نابية.

وقد انتشر مقطع الفيديو انتشارا واسعا على اليوتيوب ومواقع التواصل الأجتماعي، وسط سخط وغضب وانتقادات حادة لهذا الشاب اللبناني، الذي يضمر حقدا دفينا تجاه اللاجئين السوريين، ويعبّر تصرفه عن مرض نفسي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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