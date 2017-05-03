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رد قاس من «الإفتاء» على شخص يسأل عن فوائد ودائع البنوك والبريد

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رد قاس من «الإفتاء» على شخص يسأل عن فوائد ودائع البنوك والبريد رد قاس من «الإفتاء» على شخص يسأل عن فوائد ودائع البنوك والبريد

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوائد البنوك والبريد حلال شرعا بإجماع علماء الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
 
وأضاف ممدوح خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين في رده على شخص يسأل على حكم فوائد البنوك، أن المشايخ محمد السيد طنطاوي ونصر فريد واصل وأحمد الطيب والدكتور شوقي علام والدكتور علي جمعة، أفتوا بحل فوائد البنوك والبريد ومفيش حد منهم عايز يدخل النار علشان حضرتك تستمتع بثلاثة تعريفة بتحصل عليهم من البنك.
 
 
المصدر : صدى البلد

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