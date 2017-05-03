المتحدث السابق باسم للداخلية يكشف أسراراً لأول مرة عن جمعة الغضب في ثورة يناير وأين ذهب “العادلي” في هذا اليوم ومن الذي حماه وتحفظ عليه

شيماء مصطفى

ثورة يناير وجمعة الغضب وماقبلها وبعدها من أحداث، أشياء كثيرة وكواليس ما زالت غامضة ولم يتم الكشف عنها حتى الآن، ولكن اليوم خرج المتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية السابق، اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية، على إحدى شاشات التلفزيون ليكشف بعض هذه الكواليس.

وقال عبد الللطيف خلال حوار له مع الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر” ببرنامج يحدث في مصر، أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أثناء ثورة يناير، تم إخراجة من وزارة الداخلية في حماية القوات المسلحة.

وأضاف أنه يوم 29 يناير 2011، والمعروف بجمعة الغضب، تم إخراج العادلي من الوزارة في مدرعة للجيش المصري، وتم التوجه به إلى جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، مضيفاً أنه قال لنفسه في ذلك الوقت “إحكي يا تاريخ”، وأشار إلى أن والدته اتصلت به وقالت له أين أنت ماذا تفعل الآن “مصر بتولع”، لافتاً إلى أن الداخلية دخلت في السياسة قبل 25 يناير؛ لحماية نظام مبارك، وبعد الثورة تغيرت العقيدة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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