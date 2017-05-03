بالمستندات والفيديو: بعد تطاولها على الدين الإسلامي والنبي والصحابة..ننشر لكم تفاصيل أول بلاغ رسمي للنائب العام ضد مسرح مصر

شيماء مصطفى

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسرحية تعرض بمسرح مصر، تحتوي على سخرية واسعة من الدين الإسلامي والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة، وأثار الفيديو غضب واسع وموجة استياء بين النشطاء.

وبعد انتشار هذا الفيديو قام محمد مصطفى سليمان،الكاتب والباحث في الأديان ومدير أكاديمية إبن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد مسرح مصر يتهمهم بازدراء الدين الاسلاميي وتكدير السلم العام وإثارة الغضب لدى المسلمين.

وحمل البلاغ رقم : ٢٠١٧ / ٥٢٣٧ عرائض النائب العام، وطالب مصطفى بتحويل جميع المملين الذين ظهروا بالفيديو إلى محكمة الجنايات، موجهاً إليهم التهم السابقة، ومطالباً باتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، بسبب إهانتهم للدين والصحابة والنبي.

شاهد فيديو سخرية مسرح مصر من الدين

شاهد تفاصيل البلاغ ضد مسرح مصر

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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