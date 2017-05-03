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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3/5/2017

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3/5/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3/5/2017

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد بشاي 9550 جنيه 9550 جنيه
حديد العتال 9530 جنية 9530 جنية
حديد عطيه 9480 جنيه 9480 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9490 جنية 9490 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنيه
حديد العشري 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد مصر ستيل 9350 جنيه 9350 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 705 جنيه
أسمنت النصر النصر 695 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 750 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 695 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 705 جنيه
أسمنت حورس حورس 700 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 690 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 725 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنيه

أسمنت ميدكوم اسوان

 أسوان 695 جنيه
أسمنت العريش العسكري 690 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 680 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 700 جنيه
السويس للأسمنت السويس 700 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 705 جنية
أسمنت تكنو تكنو 685 جنية
أسمنت حلوان حلوان 705 جنية
أسمنت شورى شورى 690 جنية
مصر بني سويف بني سويف 710 جنية

السويدي

 السويدي 710 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 710 جنية

 

 

المصدر : مصر 365  

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