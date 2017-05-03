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السودان تتخذ قرار جديد ضد مصر

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السودان تتخذ قرار جديد ضد مصر السودان تتخذ قرار جديد ضد مصر

قامت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية بإصدار قرار جددت فيه حظر دخول الخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك الواردة إليها من ، حيث تضمن القرار ضوابط جديدة تمنع قيام المستوردين والأفراد والمصدرين من القيام بإستيراد بعض السلع من مصر وإدخالها للسودان.

وأشتمل القرار على قائمة تضم 17 سلعة واردة و3 سلع صادرة حيث تضمنت قائمة السلع المحظور أستيرادها من مصر وهي :- الصحف المستعملة ، الألعاب النارية للأطفال، قطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة ، الأجزاء المقطوعة من السيارات المختلفة ، الإطارات المستعملة ، المحركات التي لا يوجد بها البيانات الاساسية من بلد المنشأ وأسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، الهياكل الخارجية للحواسيب، هيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.

 

كما شملت قائمة الحظر أيضاً ، الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة والتي بها ملحقات إلكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز.

أما قائمة حظر التصدير لمصر فتشمل الصمغ العربي والفحم النباتي والجلود المجففة بالهواء.

 

المصدر : مصرفايف

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