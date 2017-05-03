بعد يومين من مصرع مستشار بهيئة قضايا الدولة وحارسة.. حادث أليم لمستشار آخر بمجلس الدولة منذ قليل والداخلية تكشف التفاصيل

شيماء مصطفى

منذ يومين فقط لقى مستشار بهيئة قضايا الدولة وحارسه الشخصى، حتفهما فى حادث تصادم بشع، حيث اصطدمت سيارتهما بعمود إنارة أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي، بين كوبرى الرياض الدولى وقرية أبورية قبالة كوبرى “عيده” باتجاه كفر الشيخ.

ومنذ قليل أصيب المستشار بمجلس الدولة “ياسر حامد عبد السميع” في حادث أليم حيث اصطدمت سيارته مع الحاجز الخرساني، وذلك بطريق إسكندرية الصحراوى بالكيلو 93 دائرة محافظة البحيرة، وجاء الحادث بعد اختلال عجلة القيادة، في يد المستشار.

تفاصيل مصرع مستشار بهيئة قضايا الدولة

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكذلك رجال المرور، بعد كثافت مرورية على طريق القاهرة إسكندرية، وذلك بعد تلقي غرفة النجدة بلاغاً يفيد بوقوع الحادث، وأمر مساعد الوزير للمرور اللواء عادل زكى بانتقال رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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