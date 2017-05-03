أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 مايو 2017 في مصر

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 مايو 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 مايو 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي : 1,256.62دولار أمريكي .

الوحدة

 سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 726
عيار 22 665
عيار 21 635
عيار 18 544
عيار 14 423
عيار 12 363
الاونصة 22,570
الجنيه الذهب 5,080
الكيلو 725,714

 

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري