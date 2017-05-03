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بالفيديو.. المسابقات توضح تفاصيل عقوبة البدري ومعوض عاشور

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بالفيديو.. المسابقات توضح تفاصيل عقوبة البدري ومعوض عاشور بالفيديو.. المسابقات توضح تفاصيل عقوبة البدري ومعوض عاشور

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن عقوبة حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، بالإيقاف مباراتين، وتغريمه 10 آلاف جنيه، تم اقرارها بنظرة مستقبلية، للحد من مثل هذه التصرفات الساخرة من الحكام.

وأوضح «حسين»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أن إيقاف سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأحمر، 8 مباريات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وفقًا لبند السب والقذف والدفع في اللائحة.

وتابع رئيس لجنة المسابقات، أن عقوبة حسام عاشور، بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه، جاءت تحت بند السلوك غير الرياضي.

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وجاءت العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان طرفها الثلاثي الأحمر تجاه حكم اللقاء محمود عاشور.

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التحرير

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