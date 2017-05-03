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أديب يوضح الفرق بين الإمارات ومصر: هما «دولة الزِو» وإحنا «دولة الطابور»

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أديب يوضح الفرق بين الإمارات ومصر: هما «دولة الزِو» وإحنا «دولة الطابور» أديب يوضح الفرق بين الإمارات ومصر: هما «دولة الزِو» وإحنا «دولة الطابور»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، إن محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، طالب بتغيير الوقت التي تستغرقه بطاقة بوابة الإمارات الإلكترونية «E Gate»، من 8 ثواني إلى 4 ثواني فقط، 

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الإمارات دولة (الزِو)، بمجرد ما تحط البطاقة تعمل (زِو) وتعدي من البوابة بدلًا من جواز السفر وبتاع، وسيادة الباشا وصل ووسع والشغل بتاعنا ده».

تابع: «ده الفرق ما بين دولة (الزِو)، ودولة (الطابور)، إيقاع سريع لدولة، ولدولة تانية مش حاسة بالوقت وقيمته، عايزين يكون عندنا ثورة إدارية بجد بقى».

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يذكر أن «E Gate» عبارة عن بطاقة تُتيح لحاملها السفر عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يكفي أن يمر حامل البطاقة عبر البوابة الإلكترونية في المطار بدلًا من تقديم جواز سفره لضابط الهجرة.

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التحرير

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