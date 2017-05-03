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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

الإسكندرية 18 23

مطروح 16 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

بلطيم 17 26

الإسماعيلية 16 30

السويس 16 30

العريش 14 25

نخل 13 30

طابا 14 31

الطور 19 31

مرسى علم 23 32

الغردقة 22 31

شرم الشيخ 23 30

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سيوة 17 30

المنيا 17 31

الفيوم 17 30

رأس سدر 19 31

أبوسمبل 23 38

وسط الدلتا 19 29

أسيوط 19 32

سوهاج 19 34

الأقصر 23 37

أسوان 24 38

شلاتين 21 33

حلايب 23 31

الوادى الجديد 20 35

قنا 21 35

نويبع 21 26

السلوم 14 26 

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