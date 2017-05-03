أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الصناعة»: إعطاء المستثمرين أراضي بـ«المجان» في الصعيد لإقامة مشروعاتهم

Google+ Print
«الصناعة»: إعطاء المستثمرين أراضي بـ«المجان» في الصعيد لإقامة مشروعاتهم «الصناعة»: إعطاء المستثمرين أراضي بـ«المجان» في الصعيد لإقامة مشروعاتهم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، إن هناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في الدولة لإحداث طفرة تنمية في محافظات الصعيد، حيث أن معظم جهود التنمية في الوقت الحالي تُعتبر موجهة للصعيد، وأن الدولة تعطي الأرض بالمجان للمستثمرين المحليين من أجل إقامة مشروعاتهم.
 
وأضاف عبد الرازق، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أنه بمجرد ما أن يثبت المستثمر المحلي جديته في الاستثمار من خلال دراسة الجدوى التي يقدمها لوزارة الصناعة والهيئات المسؤولة في الدولة، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنحة الأرض بالمجان من أجل أن يبدأ العمل.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، إلى أن هناك اجراءات تدفع كبار وصغار المستثمرين للتوجه إلى الصعيد من أجل إنشاء الصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه يتم الحصول على الرخصة في أسرع وقت ممكن.

شاهد أيضا


إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة التنقيب والإتجار في الآثار

مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة التنقيب والإتجار في الآثار

'«سلامة» يلتقي السفير الأسترالي لبحث تدريب الصحفيين

'«سلامة» يلتقي السفير الأسترالي لبحث تدريب الصحفيين

«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية

«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية