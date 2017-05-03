«الصناعة»: إعطاء المستثمرين أراضي بـ«المجان» في الصعيد لإقامة مشروعاتهم

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قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، إن هناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في الدولة لإحداث طفرة تنمية في محافظات الصعيد، حيث أن معظم جهود التنمية في الوقت الحالي تُعتبر موجهة للصعيد، وأن الدولة تعطي الأرض بالمجان للمستثمرين المحليين من أجل إقامة مشروعاتهم.



وأضاف عبد الرازق، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أنه بمجرد ما أن يثبت المستثمر المحلي جديته في الاستثمار من خلال دراسة الجدوى التي يقدمها لوزارة الصناعة والهيئات المسؤولة في الدولة، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنحة الأرض بالمجان من أجل أن يبدأ العمل.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، إلى أن هناك اجراءات تدفع كبار وصغار المستثمرين للتوجه إلى الصعيد من أجل إنشاء الصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه يتم الحصول على الرخصة في أسرع وقت ممكن.

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