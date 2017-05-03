فيديو.. سويلم لـ«الأهلي والزمالك»: كل نادي مسؤول عن جماهيره

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن نادي الزمالك طلب مواجهة كابس يونايتد بطل زيمبابوي على ملعب «برج العرب» بحضور 5 آلاف مشجع، وهو ما تم الاتفاق عليه بناءً على رغبته.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أن النادي الأهلي وافق على إقامة مباراته أمام زاناكو الزامبي، على ملعب «برج العرب»، لكنه يطلب حضور 30 ألف مشجع، وهو ما يتم التنسيق حوله حاليًا.

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وأوضح المدير التنفيذي للجبلاية، أن نادي الزمالك له طبيعة خاصة فيما يخص الجماهير، إذ يقتصر الحضور على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مؤكدًا أن كل ناد مسؤول عن جماهيره.