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وصفة منزلية لعلاج تشقق الكعبين

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وصفة منزلية لعلاج تشقق الكعبين وصفة منزلية لعلاج تشقق الكعبين

مصراوي Masrawy

وصفة منزلية لعلاج تشقق الكعبين

د ب أ:

مع قدوم فصل الصيف ترغب المرأة في ارتداء الأحذية المفتوحة للحصول على تهوية جيدة للقدمين في ظل ارتفاع درجات الحرارة والإحساس بالراحة، غير أنه في بعض الأحيان يتعذر ارتداء هذه الموديلات بسبب تشقق الكعبين، والذي يجعل الأقدام تبدو بمظهر سيء.

وللتغلب على هذه المشكلة تنصح مجلة "فرويندين" الألمانية باللجوء إلى وصفة منزلية بسيطة تتمثل في ماء الورد والجليسرين، موضحة أن ماء الورد غني بالفيتامينات ويتمتع أيضا بتأثير مُطهّر، مما يجعله مثاليا لعلاج تشقق الكعبين.

أما الجليسرين فيمتاز بأنه غني بالدهون، وبالتالي فهو يعمل على ترطيب الكعب ويمنحه ملمسا أملسا.

وللاستفادة من هذا المزايا، يتم المزج بين هذين المكونين، وتطبيق الوصفة على الكعبين مساءً، ثم ارتداء جورب سميك، ثم الذهاب إلى الفراش.

ولتحقيق النتائج المرجوة، ينبغي تطبيق هذه الوصفة المنزلية البسيطة على مدار عدة أيام متتالية.

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