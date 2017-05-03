رونالدو «سيد لاعبين أوروبا» ورقم سيئ لجريزمان.. ملامح من ليلة الأبطال

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تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على جاره أتلتيكو مدريد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفرقين مساء أمس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية الفريق الملكي في مرمى أوبلاك، وأصبح الريال أقرب الى التأهل لنهائي الأبطال، كما حقق الملكي والدون أرقاما قياسية جديدة.

نستعرض لكم في السطور التالية أبرز الأرقام التي جاءت في المباراة:



- مواجهة الريال وأتليتيكو، هي ثالث مواجهة تتكرر بـ4 مواسم متتالية في دوري الأبطال، بعد مباراة يوفنتوس وديبورتيفو 2001-2004، وتشيلسي مع ليفربول 2005-2009.

- استطاع ريال مدريد أن يحافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم.

- كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هاتريك في مباراتين إقصائيتين متتاليتين.

- عادل رونالدو رقم ليونيل ميسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للثلاثيات في تاريخ دوري الأبطال، إذ سجل اللاعبان 7 ثلاثيات.

- رونالدو هو رابع لاعب يسجل هاتريك في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد ديل بييرو 1998، وإيفيكا أوليتش 2010، وليفاندوفسكي 2013.

- سجل رونالدو 21 هدفًا في ديربي مدريد في كل البطولات، أكثر من أي لاعب آخر.

- كريستيانو رونالدو صاحب الـ54 هدفًا تجاوز ليونيل ميسي صاحب الـ52 هدف، ليصبح أكثر لاعب تهديفًا على أرضه في تاريخ دوري الأبطال.

- سجل رونادو في دور المجموعات 51 هدفًا في 72 مباراة بمعدل 0.71 لكل مباراة، وسجل في مرحلة خروج المغلوب 52 هدفًا في 66 مباراة بمعدل 0.78 لكل مباراة.

- كريستيانو رونالدو سجل 13 هدفًا في نصف نهائي الكأس الأوروبية ودوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر.

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- كريستيانو رونالدو اشترك بـ15 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم مسجلًا 10 وصانعا 5، أكثر من أي لاعب آخر.

- رونالدو هو أول لاعب يسجل هاتريك ضد أتليتيكو مدريد في تاريخ البطولات الأوروبية.

- وسجل رونالدو 52 هدفًا في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال خلال 66 مباراة، أكثر من أي لاعب آخر.

- أحرز رونالدو 35 هدفًا في أدوار ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي الكأس الأوروبية ودوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر

- كريستيانو رونالدو سجل حتى الآن 103 هدف في دوري الأبطال أكثر من أتليتيكو مدريد 100.

- كريستيانو رونالدو سجل أهداف رأسية 18، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ دوري الأبطال.

- اشترك رونالدو بـ112 هدف في 86 مباراة في دوري الأبطال مع ريال مدريد، سجل 88 وصنع 24.

- تمكن رونالدو من تسجيل أكثر من 10 أهداف في كل موسم من مواسمه الـ6 الأخيرة في دوري الأبطال.

- كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل 3 ثلاثيات في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

- رونالدو هو الأكثر تهديفُا بـ103 هدف والأكثر صنعُا للأهداف بـ31 فرصة في تاريخ دوري الأبطال.

- اشترك رونالدو بـ24 هدف في 22 مباراة تنافسية في عام 2017، سجل 19 وصنع 5.

- الفرنسي أنتوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، لم يسدد ولم يصنع أي فرصة ولم يلمس الكرة في منطقة جزاء ريال مدريد طوال مباراة الأمس.