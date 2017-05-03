أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تفاصيل مقتل رجل أعمال مصري في قطر: سقط من البلكونة «مقطوع اليدين»

Google+ Print
تفاصيل مقتل رجل أعمال مصري في قطر: سقط من البلكونة «مقطوع اليدين» تفاصيل مقتل رجل أعمال مصري في قطر: سقط من البلكونة «مقطوع اليدين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تحدثت الدكتورة سلوى محمد أبو زيد، زوجة رجل الأعمال هشام رضوان، المقتول في قطر، عن تفاصيل مقتل زوجها على يد شيخ قطري، قائلةً: «تلقيت اتصالًا هاتفيًا من زوجي يوم 26 أبريل الماضي، وتلقيت خبر وفاته في اليوم التالي».

وأضافت سلوى، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «زوجي شريك في إحدى الشركات التي يملكها أحد شيوخ قطر، وأخبرني أكثر من مرة أنه تلقى تهديدًا بالقتل لوجود خلافات بينه وبين شريكه».

وتابعت الزوجة: «صديق زوجي أخبرني أن هشام سقط على الأرض من شرفة المنزل الذي يقيم فيه بوسط الدوحة، مقطوع اليدين (الشرايين)»، مشيرة إلى أن زوجها أخبرها منذ 3 أشهر خلال زيارة له في بكافة المشكلات بينه وبين شريكه والتي وصلت إلى تلقيه تهديدات مسبقة بقتله وقتل أبنائه، وهناك مكالمات مسجلة من شخص قطري تثبت ذلك.

وواصلت حديثها: «زوجي أصر على روجوع ابنه إلى القاهرة وعدم البقاء في قطر، وطالبني بتأمين منزلنا في القاهرة، ووضع أسوار حديدية حول المنزل» موضحة أن الشيخ القطري أرسل إليه شخص مصري لتهديده ما تسبب له في رعب شديد.

شاهد أيضا

وأكدت زوجة القتيل، أن الخلاف الذي وقع بين زوجها وشريكه القطري يكمن في الإدارة وليس له علاقة بالمسائل المالية، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي في قطر يقول بأنه تعرض لنزيف دموي أسفر عن وفاته دون أن يحدد مكان هذا النزيف.

واستكملت «ما تعرض له زوجي في قطر كان عبودية، فأين حقوق الإنسان التي يعترف بها العالم، كان مش عارف يسافر وبيطلبوا منه طلبات غير عادية نتيجة خلاف على الإدارة»

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري