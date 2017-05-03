تفاصيل مقتل رجل أعمال مصري في قطر: سقط من البلكونة «مقطوع اليدين»

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تحدثت الدكتورة سلوى محمد أبو زيد، زوجة رجل الأعمال هشام رضوان، المقتول في قطر، عن تفاصيل مقتل زوجها على يد شيخ قطري، قائلةً: «تلقيت اتصالًا هاتفيًا من زوجي يوم 26 أبريل الماضي، وتلقيت خبر وفاته في اليوم التالي».

وأضافت سلوى، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «زوجي شريك في إحدى الشركات التي يملكها أحد شيوخ قطر، وأخبرني أكثر من مرة أنه تلقى تهديدًا بالقتل لوجود خلافات بينه وبين شريكه».

وتابعت الزوجة: «صديق زوجي أخبرني أن هشام سقط على الأرض من شرفة المنزل الذي يقيم فيه بوسط الدوحة، مقطوع اليدين (الشرايين)»، مشيرة إلى أن زوجها أخبرها منذ 3 أشهر خلال زيارة له في مصر بكافة المشكلات بينه وبين شريكه والتي وصلت إلى تلقيه تهديدات مسبقة بقتله وقتل أبنائه، وهناك مكالمات مسجلة من شخص قطري تثبت ذلك.

وواصلت حديثها: «زوجي أصر على روجوع ابنه إلى القاهرة وعدم البقاء في قطر، وطالبني بتأمين منزلنا في القاهرة، ووضع أسوار حديدية حول المنزل» موضحة أن الشيخ القطري أرسل إليه شخص مصري لتهديده ما تسبب له في رعب شديد.

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وأكدت زوجة القتيل، أن الخلاف الذي وقع بين زوجها وشريكه القطري يكمن في الإدارة وليس له علاقة بالمسائل المالية، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي في قطر يقول بأنه تعرض لنزيف دموي أسفر عن وفاته دون أن يحدد مكان هذا النزيف.

واستكملت «ما تعرض له زوجي في قطر كان عبودية، فأين حقوق الإنسان التي يعترف بها العالم، كان مش عارف يسافر وبيطلبوا منه طلبات غير عادية نتيجة خلاف على الإدارة»