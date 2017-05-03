أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. أسامة هيكل: ديون «ماسبيرو» بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه

Google+ Print
فيديو.. أسامة هيكل: ديون «ماسبيرو» بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه فيديو.. أسامة هيكل: ديون «ماسبيرو» بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكر أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن ديون مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى صرف 221 مليون جنيه شهريًا كمرتبات للموظفين في المبنى، مما يعني نزيف مستمر للأموال.

وأكد هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، على أن ماسبيرو لا ينقصه الكفاءات، لكن يلزمه إعادة هيكلة، وأن تدار المنظومة بأسلوب إدارة مختلف.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن المقصود هنا ليس القنوات التلفزيونية فقط، بل الإذاعية أيضًا، وضرب مثلًا بإذاعة القرآن الكريم، التي يمكن إعادة هيكلتها بسهولة، عن طريق زيادة مساحة القرآن الكريم بها، بالقراءات المختلفة، باللهجة المصرية، على حساب البرامج، فالمستمع دائما متشوق لسماع الآيات، وإذا لم يجده يبحث عن القنوات الخليجية، بقراءاتها المختلفة عنا، مما أدى إلى انحسار اللهجة المصرية في القراءات والتي كانت منذ ثلاثين عاما تُقرأ في الحرم.

شاهد أيضا

وأضاف وزير الإعلام الأسبق، أنه تم مناقشة مديونية ماسبيرو في مجلس النواب، وكان من المفترض أن يحضر الجلسة وزير المالية، ووزيرة التخطيط، بصفتها رئيسة بنك الاستثمار القومي، ولكنهما لم يحضرا مما أعطى انطباعًا بأن غير مهتمة بما يحدث في ماسبيرو بالرغم من حضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتقديم مجموعة من المقترحات.

وأردف هيكل، أن من المقترحات المقدمة إعادة هيكلة ماسبيرو مع عدم المساس بحقوق العاملين به، عن طريق إغلاق قنوات، والاكتفاء بقناة أو اثنين، تملك تأثيرا كافيا، أو دمج بعض القنوات مع بعضها، أو دمجها مع بعض القنوات الخاصة، مشيرًا إلى أنها مجرد اقتراحات لإعادة الهيكلة جاري مناقشتها ولم يتم البت فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

الحكومة توافق على تغليظ العقوبات بقانون الآثار.. "المؤبد للحفر غير الشرعي"

الحكومة توافق على تغليظ العقوبات بقانون الآثار.. "المؤبد للحفر غير الشرعي"

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة

شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة