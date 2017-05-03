بالصور.. الجامعة الكندية تكرّم الإعلامية منى الشاذلي

كتب - محمود عبد الناصر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

كرمت الجامعة الكندية في القاهرة الجديدة "CIC" الإعلامية منى الشاذلي، خلال ندوة أقيمت أمس الثلاثاء داخل مدرج كلية الإعلام.

وجاء تكريم الشاذلي باعتبارها أحد أبرز الشخصيات الإعلام بالعالم العربي، وحضر التكريم عدد كبير من طلاب وعمداء الكليات المختلفة، وبخاصة طلاب الإعلام ممن ساهمت الإعلامية الكبيرة في دعم مشروعات تخرجهم.

وخلال الندوة، أهدت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام بالجامعة درع الجامعة للإعلامية منى الشاذلي، مشيرةً إلى أن السر وراء نجاح الشاذلي هو حبها واقتناعها بالرسالة التنويرية والتثقيفية التي تقدمها للمشاهدين في مصر والعالم العالم العربي.