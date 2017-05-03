فيديو| كريم شحاتة: لا تقسوا على البدري وعاشور.. كلنا بنغلط

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علق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على العقوبات التي أقرتها لجنة المسابقات ضد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، وسيد معوض، المدرب المساعد، وحسام عاشور، نجم وسط الفريق الاحمر، على خلفية أحداث مباراة الإنتاج الحربي، قائلًا «مش عايزين نقسوا عليهم، خاصة إنهم اعترفوا بأخطاءهم واعتذروا، وكلنا بنغلط».

وأضاف «شحاتة»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه على قناة «النهار رياضة»، أن عقوبة سيد معوض، بالإيقاف 8 مباريات «قوية للغاية»، مشيدًا بالبيان الذي أصدره النادي الأهلي، ووصفه بالرائع.