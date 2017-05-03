خالد بيومي: رونالدو أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد

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قال المحلل الرياضي خالد بيومي، إن مباراة ريال مدريد امام جاره أتلتيكو، كانت من جانب واحد فقط، مشيرًا إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينجي، نجح في تدوير لاعبيه ببراعة.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» على قناة «صدى البلد»، أن الريال يمر بأفضل فتراته الفنية مع زيدان، وضمن التأهل لنهائي كارديف.

وتابع، «أتوقع حدوث مفاجئة الأربعاء من موناكو، لكن يوفنتوس يظل الأقرب للتأهل إلى النهائي».

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وتحدث بيومي، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه لاعب «فذ ويعتبر الأفضل في تاريخ ريال مدريد».

وقاد رونالدو، الريال للفوز على أتلتيكو مدريد، بثلاثية نظيفة أحرزها صاروخ ماديرا، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.