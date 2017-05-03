بعد صرف 32 مليون جنيه لمنظومة النظافة.. القمامة تملأ شوارع الشرقية

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«النظافة تخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة» تصريحات ناصعة البياض أدلى بها محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد في إطار استعراض مجهودات الأجهزة التنفيذية لمواجهة أزمة القمامة.

غير أن انتشار القمامة بأغلب مدن وقرى الشرقية، والتي رصدتها "التحرير" أثار استياء بعض الأهالى.

«معدات مركونة»

واشتكى عبدالرحمن عز أحد أهالى الزقازيق من تراكم القمامة بشوارع مختلف مراكز الإقليم، متهما المسئولين برئاسة مجالس المراكز والمدن بالإهمال والتقصير في القضاء على أزمة القمامة.

وقال معاذ الصادق، موظف حكومى، لـ"التحرير" إن اللواء خالد سعيد أنفق ملايين الجنيهات من الميزانيات المالية المُقررة للإقليم، لدعم منظومة النظافة، وشراء معدات تكاد تتعرض للتلف بسب عدم الاستعمال، معتبرا ذلك إهدارا للمال العام.

وأضاف الصادق أن ملايين الدولة المهدرة، لم تغن فى مواجهة أكوام «الزبالة» بطرقات المحافظة عن شيء، مبينا أن البوابة الإلكترونية للمحافظة أصدرت بيانًا سابقًا بدعم منظومة النظافة بـ23 سيارة نظافة حمولة السيارة الواحدة 4 أطنان وسيارة فنطاس بتكلفة 7 ملايين و11 لودر بتكلفة 9 ملايين و560 ألف جنيه، إلى جانب لودر مفصلي جديد بتكلفة 3 ملايين و950 ألف جنيه ليصل إجمالي تكلفة دعم منظومة النظافة إلى 20 مليونا و510 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جرار مرسيدس مكبس قمامة وبلدوزر ومحطة معالجة بتكلفة 11 مليونا و500 ألف جنيه، ليصل إجمالي دعم منظومة النظافة إلى 32 مليون جنيه، والتى لم تؤت ثمارها حتى الآن.

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وفي سياق متصل حمّل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، مسئولية تدهور حالة النظافة بالمحافظات، قائلا "الوحدات المحلية مسئولة عن عدم نظافة شوارع المحافظات والقاهرة، ويجب محاسبة وزير التنمية المحلية فى هذه القاعة".

وطالب بعض الأهالى ممن التقت بهم "التحرير" بتدخل وزير التنمية المحلية، وتشكيل لجنة إدارية، لتحديد أوجه التقصير بأزمة القمامة في الشرقية.

وعي المواطن

من جانبه قال محافظ الشرقية إن منظومة النظافة تتطلب عمالة جيدة وسيارات ومعدات صالحة لرفع القمامة ونقلها إلى النقطة الوسيطة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة فى الفترة الصباحية من الساعة 7: 9 صباحًا والفترة المسائية من الساعة 7: 9 مساءً.

وأكد سعيد أنه قرر دعم منظومة النظافة بـ12 مليون جنيه إضافية بعد شهر تقريبًا من دعمها بأكثر من 20 مليون جنيه، موضحًا أن ذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع بخصوص توريد معدات النظافة للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن معدات النظافة تستخدم في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

وما بين بياض تصريحات المحافظ وسواد الصورة الواقعية، أبدى عدد من المواطنين استياءهم مما اعتبروه فشلا في منظومة النظافة بعد إنفاق ملايين الجنيهات وانتهت المحصلة إلى «الصفر»، لتبقى المسؤولية على عاتق الأجهزة الرقابية ومجلس الوزراء لمتابعة دور محليات الشرقية في القضاء على أزمة القمامة بشوارع المحافظة.