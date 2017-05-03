أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. والدة الشهيد وهبة لـ«لإخوان»: مش هترجعوا تاني لو «قتلتمونا كلنا»

Google+ Print
فيديو.. والدة الشهيد وهبة لـ«لإخوان»: مش هترجعوا تاني لو «قتلتمونا كلنا» فيديو.. والدة الشهيد وهبة لـ«لإخوان»: مش هترجعوا تاني لو «قتلتمونا كلنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت والدة الشهيد النقيب محمد وهبة، الذي استهدف في كمين الدائري، أمس الثلاثاء، أن نجلها «عاش ومات راجل، والإرهاب استهدفه من الخلف، ابني مات راجل والخسيس ضربه من الخلف، ولو موتنا كلنا مش هيرجعوا  تاني».

وأضافت والدة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»: «الفرق اللي بينا وبين الإرهابيين، إننا ولدنا عندنا إيمان وأحاسيس جميلة، وهما بتوع قتل ودبح ودم، ابني كان في شغله قتلوه ليه؟».

شاهد أيضا

واستطردت والدة وهبة: «مش هتقتلوا فينا الإصرار أو الأمل، وما تفتكروش إنكم (الإخوان) لما تعملوا كده هنقول يا ريتنا ما كنا شلناكم، مش هترجعوا تاني لو قتلتمونا كلنا». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما