أخطاء ربيعة تجبر البدري على عودة نجيب إلى التشكيل الأساسي

التحرير

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بدأ حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التجهيز لعودة محمد نجيب، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسي في مباراة طلائع الجيش، بالدوري الممتاز.

وعلمت «التحرير» أن أخطاء رامي ربيعة، مدافع القلعة الحمراء، في مباراة الإنتاج الحربي، وظهوره بمستوى مهزوز للغاية، قد تجبر البدري على عودة نجيب.

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وظهرت علامات عدم الرضى على البدري، بسبب مستوى ربيعه، والذي كادت أخطائه أن تسبب في العديد من المرات فى تلقى شباك الأهلي أهدافًا خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي، لمباراة طلائع الجيش، والمقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.