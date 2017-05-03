شقيق نقيب كمين مدينة نصر: نطالب بالقصاص العادل

كتبت - سحر عزام:

طالب كريم شقيق النقيب الشهيد محمد وهبه بالقصاص العادل لشقيقه قتيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين بمدينة نصر، أول من أمس الإثنين.

وقال وهبه، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور مساء الثلاثاء: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قتله، أنا لم استطع النظر لوجه أخي بعد الحادث، فقد تلقى رصاصة في عينه اليمنى، وهو شخصية هادية، ودائمًا كان بيكتب عن الشهادة على صفحته على فيسبوك، والحمد لله على كل حال، وأتمنى حق محمد يرجع، بمحاكمة القتلة، فنحن لا نعيش في غابة".

وكشف شقيق النقيب الراحل عن إنقاذ محمد وهبه لفتاة من الاغتصاب منذ عدة سنوات في حلوان، حيث قتل الرجل الذي حاول الاعتداء عليها، لافتًا إلى تعرض محمد لضربة على كتفه بحديدة أثرت على كتفه إلى وفاته.

وأعلنت حركة "حسم" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف كمين شرطة بمدينة نصر، أول من أمس الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية، إنه "في حوالى الساعة 11.45 مساء يوم الإثنين قامت عناصر مسلحة تستقل سيارتين بالاقتراب من الكول الأمني المتحرك، أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية".

وأوضحت الداخلية -في بيان رسمي حصل مصراوي على نسخة منه- أن الحادث أسفر عن استشهاد كل من النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، فضلاً عن إصابة 5 من رجال الشرطة.