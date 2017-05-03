فيديو.. ريهام سعيد تضع بيادة شهيد كمين الدائري فوق رأسها: «هل بيننا خونة؟»

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وضعت الإعلامية ريهام سعيد «بيادة» أحد شهداء وزارة الداخلية، الذين استهدفوا من قبل عناصر إرهابية في كمين على الطريق الدائري، مستنكرة العمل الإرهابي الذي أعلنت حركة «حسم» الإرهابية مسئوليتها عنه.

وقالت ريهام، خلال إعدادها تقرير مصور من موقع الحادث فور وقوعه، في برنامج «صبايا الخير»، الذي تقدمه على قناة «النهار»: «جزمة العسكري ديه لازم نحطها فوق راسنا عشان نعرف القيمة الحقيقية، جزمة العسكري أو الضابط لازم تبقى فوق الرأس».

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واستغربت مقدمة البرنامج، من الطريقة التي تم بها استهداف الكمين ومعرفة مكان تواجده في الوقت الذي استهدف فيه، وخاصة أن الكمين متحرك وليس ثابتا في مكان معين، متسائلة: «هل بيننا خونة، هل فيه ناس دلت عن مكانه؟»، مختتمة: «حسبي الله ونعم الوكيل».