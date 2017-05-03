الإبراشي: محمد بن سلمان اشترط «سعودية الجزيرتين» لإقامة الجسر

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علّق الإعلامي وائل الإبراشي، على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، التي قال فيها إن جزيرتي تيران وصنافير «سعوديتين»، وتأكيده أنه لا توجد أي مشكلة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن الجزيرتين، وإشارته إلى محاولة الإعلام «الإخوانجي» الوقيعة بين البلدين، ولفته إلى أن الجسر الذي يربط بين مصر والمملكة سيتم وضع حجر أساسه في عام 2020.

وقال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «واضح إنه يربط بين إنشاء الجسر والجزيرتين، وهذا يفسر حالة التسابق إلى إنهاء أزمة تيران وصنافير، طيب لماذا لا يتم الفصل بين إقامة الجسر إذا كان له منافع اقتصادية هنا وهناك، كالتي تحدث عنها بن سلمان، وبين قضية الجزيرتين الخلافية الكبيرة؟».

وتابع: «القطاع الأكبر في مصر مع مصرية الجزيرتين، ويعلم الأمير مدى احترامنا له، لكن القضية خلافية، لماذا لا يُقام الجسر مع مصرية الجزيرتين؟ هل شرط أساسي لإقامة الجسر أن تُسلم مصر الجزيرتين؟».

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واستكمل الإبراشي: «نحن المصريون نؤكد على مصرية الجزيرتين، هل يمكن فصل إقامة الجسر عن تسليم الجزيرتين؟ كلام الأمير إنه لا فصل، وإن الجسر مرتبط بسعودية الجزيرتين».