محافظ كفر الشيخ يقيل نواب رئيس مدينة سيدي سالم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، الثلاثاء، إقالة النواب الثلاثة لرئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وتخفيض مناصبهم الوظيفية إلى الأدنى وتكليفهم برئاسة قرى، تنفيذًا لحكم المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 196 لسنة 44 ق والمقامة من النيابة الإدارية.

جاء ذلك على خلفية ما نسب إلى ثلاثتهم من اتهامات بعدم أدائهم مهام العمل المنوط بهم بدقة، ومخالفتهم القواعد والأحكام المالية المعمول بها.

وتضمن قرار المحافظ أيضًا تكليف الدكتور السيد العيسوي رئيس قرية إصلاح شالما، وشفيق عبده من ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، للعمل نائبين لرئيس المركز والمدينة.