وفاة الشاب ضحية سيارة الإسكندرية

كتبت - سحر عزام:

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي وفاة الشاب إسلام ضحية دهس سيارة مسرعة في الإسكندرية منذ عدة أيام أثناء دفعه سيارة متعطلة.

وقال والد الشاب يحيى الخضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء، إن نجله توفي فور دخوله غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإهمال كبير في المستشفيات التي نقله إليها عقب الحادث، لافتًا إلى أن المتهم قائد السيارة المسرعة طفل لا يتجاوز عمره الـ 18 عامًا، ادعى عمه قيادته السيارة وقت الحادث.

وعرض الإبراشي مقطع فيديو أول أمس الإثنين يظهر دهس إسلام البالغ من العمر 19 عامًا من قبل سيارة مسرعة، أثناء دفعه إحدى السيارات المتعطلة في جراج بمحافظة الإسكندرية.