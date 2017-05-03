أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وفاة الشاب ضحية سيارة الإسكندرية

Google+ Print
وفاة الشاب ضحية سيارة الإسكندرية وفاة الشاب ضحية سيارة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

صورة من الحادثة

كتبت - سحر عزام:
أعلن الإعلامي وائل الإبراشي وفاة الشاب إسلام ضحية دهس سيارة مسرعة في الإسكندرية منذ عدة أيام أثناء دفعه سيارة متعطلة.

وقال والد الشاب يحيى الخضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء، إن نجله توفي فور دخوله غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإهمال كبير في المستشفيات التي نقله إليها عقب الحادث، لافتًا إلى أن المتهم قائد السيارة المسرعة طفل لا يتجاوز عمره الـ 18 عامًا، ادعى عمه قيادته السيارة وقت الحادث.

وعرض الإبراشي مقطع أول أمس الإثنين يظهر دهس إسلام البالغ من العمر 19 عامًا من قبل سيارة مسرعة، أثناء دفعه إحدى السيارات المتعطلة في جراج بمحافظة الإسكندرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما