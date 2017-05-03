معتز عبدالفتاح ناعيا شهداء كمين مدينة نصر: «الإرهاب لازال يضرب مصر»

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قدّم الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خالص التعازي لشهداء الواجب الوطني الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر إطلاق مجهولين وابلا من النيران على الكمين.

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وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه حلقة أمس الثلاثاء ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الإرهاب لا يزال يضرب مصر، إذ أنه يبدأ بتكفير مؤسسات الجيش والشرطة والمدنيين ثم بعد ذلك يقوم بعمليات تفجيرية إرهابية وكأن أفراد الجيش والشرطة أعداء الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك حركة تُدعى «حسم» أعلنت مسؤوليتها عن الحادث.