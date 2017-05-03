أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

معتز عبدالفتاح ناعيا شهداء كمين مدينة نصر: «الإرهاب لازال يضرب مصر»

Google+ Print
معتز عبدالفتاح ناعيا شهداء كمين مدينة نصر: «الإرهاب لازال يضرب مصر» معتز عبدالفتاح ناعيا شهداء كمين مدينة نصر: «الإرهاب لازال يضرب مصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدّم الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خالص التعازي لشهداء الواجب الوطني الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر إطلاق مجهولين وابلا من النيران على الكمين. 

شاهد أيضا

وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه حلقة أمس الثلاثاء ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الإرهاب لا يزال يضرب ، إذ أنه يبدأ بتكفير مؤسسات الجيش والشرطة والمدنيين ثم بعد ذلك يقوم بعمليات تفجيرية إرهابية وكأن أفراد الجيش والشرطة أعداء الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك حركة تُدعى «حسم» أعلنت مسؤوليتها عن الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري