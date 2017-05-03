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بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـ"international fashion award" في دورته الأولى

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بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (1)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (1)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (26)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (26)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (27)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (27)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (28)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (28)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (29)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (29)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (30)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (30)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (31)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (31)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (32)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (32)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (33)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (33)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (34)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (34)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (35)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (35)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (36)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (36)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (37)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (37)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (38)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (38)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (39)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (39)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (40)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (40)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (41)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (41)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (42)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (42)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (43)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (43)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (44)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (44)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (45)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (45)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (46)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (46)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (47)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (47)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (49)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (49)

بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (48)بالصور- المؤتمر الافتتاحي لـinternational fashion award في دورته الأولى (48)

كتبت- ميرا ماهر

تصوير- أحمد ترانه

بدأت اليوم، الثلاثاء، فعاليات "international fashion award" بفندق كونراد القاهرة.

يعتبر المؤتمر هو الإفتتاحية للدورة الأولى للحدث، والذي قدمه أحمد عليوة- رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة- وذلك بحضور عدد من كبار مصممي الأزياء في الوطن لعربي وخبراء التجميل.

بدأ "عليوة" كلمته بشكر الحاضرين من الإعلام وتقديم الضيوف، الذين بدورهم عبروا عن امتنانهم لمشاركتهم في international fashion award.

قدم هاني البحيري- مصمم الأزياء المصري والعالمي- كلمته، والتي أشاد فيها بفكرة المهرجان، ومساهمته في تنشيط السياحة. كما أعلن عن خططه القادمة لتقديم مجموعته الجديدة لشتاء 2018.

كما شارك في المؤتمر كلاً من المصممتين سمية حرب، وريهام زاهي من المملكة العربية ، واللتان من المقرر أن تقدما تصاميم بسيطة تعتمد في أناقتهاعلى الألوان.

يشارك أيضاً في international fashion award المصممة السودانية سمر درويش والتي ستشارك في العرض بالثوب السوداني والذي يمثل أناقة المرأة السودانية. كما تشارك ببعض القطع المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى قطعة صممت خصيصاً لمصر، وهي عبارة عن فستان فرعوني من تصميمها.

ومن سوريا، تشارك مصممة المجوهرات مها السباعي بمجموعة من الحلي المطعم بالذهب والماس والأحجار الثمينة.

وعن المصممين المشاركين من ، تقدم رشا سليم مجموعتها المكونة من 10 قطع تتنوع بين الفساتين والبدل الكاملة.

كما يشارك من مصر في international fashion award ، محمد نور ونرمين صفوت بثاني مجموعة لكلٍ منهما. استوحت المصممة المصرية تصميماتها من الزهور والأشجار. بينما يقدم مصمم الأزياء محمد نور مجموعته باللونين الأبيض والأسود.

ومن المقرر أن يقدم العرض غداً بتوقيع خبيرة التجميل دينا حرب والستايلست شيماء الحسيني، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والعالمية في عالم الأزياء والموضة والفن.

 

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