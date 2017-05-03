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محافظ البحر الأحمر يناقش أعمال تطوير العشوائيات والغردقة القديمة

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مصراوي Masrawy

جانب من اجتماع البحر الأحمر (1)جانب من اجتماع البحر الأحمر (1)

جانب من اجتماع البحر الأحمر (2)جانب من اجتماع البحر الأحمر (2)

جانب من اجتماع البحر الأحمر (3)جانب من اجتماع البحر الأحمر (3)

جانب من اجتماع البحر الأحمر (4)جانب من اجتماع البحر الأحمر (4)

البحر الأحمر - أحمد عوض:
عقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مطولاً لمتابعة أعمال تطوير العشوائيات والمدينة القديمة بالغردقة، إذ شدد على ضرورة تجهيز ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة لمواجهة أي عوائق أمام أعمال التطوير.

وفي السياق، أشار المحافظ إلى الاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات على تحمله ما فوق الأرض من أعمال تطوير، على أن تتحمل المحافظة جميع أعمال البنية التحتية من صرف، ومياه شرب، وكهرباء.

كما أكد على شركة الكهرباء ضرورة توصيل الخدمة إلى المناطق الجديدة كافة ومنها مساكن الروضة بالغردقة وسفاجا والقصير، مطالبًا بسرعة إجراء المسح العمراني للمناطق المقرر تطويرها (الأمل، والصيادين، والملاحة، ومجاهد)، وتفعيل خطة زمنية للبدء في العمل بالتوازي مع كل المناطق، ويما يليق بمظهر المدينة الحضاري.

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، والمهندس حاتم دياب ممثل استشاري المحافظة، والمهندس أحمد حسين من المكتب الاستشاري للمحافظة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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