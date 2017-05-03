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السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:23 مساءً
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:21 مساءً
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:20 مساءً
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:20 مساءً
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:20 مساءً
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:20 مساءً
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم
-
الأربعاء 03 مايو 2017 05:20 مساءً
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:20 مساءً
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:16 مساءً
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس "
-
الأربعاء 03 مايو 2017 05:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
مساء dmc - أسامة كمال: بعض محافظين الصعيد ضد الإستثمار الإستقرار والحياة والجمال
DMC
DMC
الأربعاء 03 مايو 2017 02:02 صباحاً
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الأربعاء 03 مايو 2017 05:16 مساءً
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار
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