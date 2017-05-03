علي جمعة نافيًا تصريحات أبوحامد: لم أوافق على قانون الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

نفى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن اطلاعه وموافقته على مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد أبوحامد، والخاص بالأزهر الشريف.

وقال النائب محمد أبوحامد، في حوار لإحدى الصحف الأسبوعية، إن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وافق على مشروع القانون الذي أعده حول الأزهر الشريف، بعد عرضه عليه.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية الثلاثاء: "لم يحدث أن وافقت على القانون، ولا علاقة لي باللعبة السياسية".

وأعد النائب محمد أبوحامد مشروع قانون لتعديل القانون 103 المنظم للعمل داخل الأزهر. وينص القانون على تحديد مدة شيخ الأزهر بثمان سنوات فقط، وعزله من وظيفته حال إخلاله بالعمل.