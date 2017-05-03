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«القرموطي» مهاجما «النجار»: «عمر الأهرام أكبر من دول بتخزوقنا»

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«القرموطي» مهاجما «النجار»: «عمر الأهرام أكبر من دول بتخزوقنا» «القرموطي» مهاجما «النجار»: «عمر الأهرام أكبر من دول بتخزوقنا»

التحرير

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قال الإعلامي جابر القرموطي، مساء الثلاثاء، إن «عمر جريدة الأهرام أكثر من 140 سنة أي أكبر من دول بتخزوقنا، فلا يصح ما قيل على لسان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة السابق، الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، معللًا ذلك بأن الصحيفة بها تجارة مخدرات».

أضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «ما قاله النجار طال جميع صحفيي الأهرام بل وجميع  الصحفيين في المؤسسات القومية، ليه المخدرات؟ ليه مش الفياجرا ولا تجارة الأدوية؟ أو جائز أن تكون غرف الأهرام مؤجرة لممارسة الدعارة».

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تابع: «عيب أن تتكلم عن مكان كنت تعمل به، وماذا كنت تعمل؟ لقد كنت رئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة قومية والتي نتعلم منها جميعا الاحترام، فلماذا سكت على هذه الممارسات لو كانت موجودة عندما كنت تترأس مجلس إدارتها؟».

أشار إلى أنه «من الممكن أن يكون هناك واحدًا أو أكثر يتعاطون المخدرات في الأهرام وهذا سلوك فردي، لا يعيب الجريدة، فالأسر يكون بها مدمنين، لكن أن أوصم صحفيي الأهرام أو أي مؤسسة قومية، فهذا خطأ، ضاربًا مثلًا بنفسه إنه إذا اختلف على شيء في إدارة برنامجه، فإنه يلجأ لرئيس القناة لا إلى أي شخصٍ آخر».

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التحرير

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