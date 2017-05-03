خالد علي ردا على تصريحات بن سلمان: «تيران وصنافير مصريتان»

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قال المحامي الحقوقي خالد علي، معلّقا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، بأن جزيرتي تيران وصنافير «سعوديتان»، إن الجزيرتين «مصريتان، وستظلان كذلك».

أضاف على حسابه بـ«فيسبوك»: «علم مصر هو الوحيد الذي رفع على جبالها، وأبناء مصر هم فقط الذين عاشوا عليها، وقاتلوا واستشهدوا وأسروا من أجل ذرات رمالها، احتلت منهم واستردوها بالدماء والدموع والعرق، فهي مصرية، وستظل كما هي».

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، صرّح بأن جزيرتي تيران وصنافير «سعوديتان».

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وأضاف ولي ولي العهد السعودي، في لقاء أذاعه التليفزيون السعودي، مساء الثلاثاء، أن «الجزر مسجلة لدى مصر أنها جزر سعودية ومسجلة لدى السعودية جزر سعودية، ومسجلة لدى مراكز دولية بأنها سعودية».

ولفت إلى أن ما حدث بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين «ترسيم للحدود البحرية وليس تنازلًا».