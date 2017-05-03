7 لجان برلمانية تنتهي من طلبات إحاطة بشأن الأزهر وماسبيرو وطرق الصعيد

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عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد؛ لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المُقدَم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن نشر أبحاث بمجلة الأزهر بأسماء بعض الناشئين دون الإشارة إلى مصادرها.

حضَرَ الاجتماع الدكتور عبد الفتاح عبد الغنى العواري، ورباب أحمد مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى ومدير عام النشر العلمى.

ونوّه الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري؛ عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن المجلة المُشار إليها غير مُحَكّمة؛ ومن ثَمَ فإن ما يُنْشَر بها لا يعدو أن يكون مجرد مقالات، مما لا يتطلب من كاتبها إلى إرفاق قائمة بالمراجع.

كما أكدت رباب أحمد؛ مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى ومدير عام النشر العلمى، أن الأكاديمية على استعداد للتعاون مع جامعة الأزهر لمساعدتها على الحفاظ على الثروة العلمية والبحثية الهائلة التى تمتلكها، كما أضافت أن الأكاديمية لديها برنامج لكشف الانتحال العلمى، وذلك بما يسمح للجامعة ببدء النشر الموسع وعلى نطاق دولى، وهو ما أثنى عليه الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة وأوصى بأن يُرْفَقْ ضمن توصياتها.

وتابعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حمادة محمد غلاب، ورضا البلتاجى؛ بشأن منع مشاركة اللاعبين بنظام العقود فى بطولة الجمهورية للشركات ودورى مراكز الشباب، كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المُقدَم من النائب محمد فرج عامر بشأن إغلاق مدراس الموهوبين رياضيا.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المُقدَم من النائب محمود حسين؛ بشأن تقييم برامج التأهيل والتثقيف التى تنفذها وزارة الشباب لتدريب وتثقيف الشباب المصرى فى الفترة من 30/6/2013 حتى 1/3/2017، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، كان منهم يوسف الوردانى؛ معاون وزير الشباب والرياضة لشئون الشباب، والدكتورة أمينه فخرى دراز، عضو المكتب الفنى للوزير، والدكتور حسنى محمد غندور؛ رئيس الإتحاد الرياضى للشركات.

واجتمعت لجنة الصناعة بحضور الدكتور وزير قطاع الأعمال العام للاستماع عن نتائج تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى (وارنر) حول تطوير شركات الغزل والنسيج فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء والمحالة إلى اللجنة فى هذا الشأن، بحضور المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأفاد الوزير بأن عدد شركات قطاع الأعمال العام التى حققت تحسنا ملحوظا فى أوضاعها المالية بلغت 87 شركة من إجمالى 121 شركة، وهو ما يعد خطوة على طريق الإصلاح. ونوه سيادته بأنه، لأول مرة منذ سنوات، تنخفض خسائر قطاع الأعمال العام بنسبة 25%.

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وأشار إلى أن انخفاض الخسائر يعزى إلى قيام الوزار ة بتعديل سياسة التسعير وضبط نظم التكاليف، وضخ بعض الاستثمارات من خلال إعادة استخدام الأصول (الموارد الذاتية للشركة)، فضلاً عن قيام الوزارة بضخ بعض الاستثمارات بالموارد الذاتية للشركات، وهو ما ساعد فى فك الاختناقات فى وحدات الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى زيادة إنتاجية بعض المصانع وتعديل النظم الإدارية.

وأكد أنه يتم المتابعة الشهرية من قبل الوزارة بصفة مستمرة مما يساهم فى دوران العملية الانتاجية.،كما أكد السيد الوزير أنه لا يوجد نية للاستغناء عن العمال فى هذا القطاع.

واجتمعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة أوضاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث أكد النائب مصطفى بكرى على ضرورة الاهتمام بهذه المؤسسة العريقة والتى تمثل تراثا لكل مصري، منوها بأهمية إطلاق مشروع قومي للنهوض بالإذاعة والتليفزيون والاستفادة من الخبرات المميزة لديه، من خلال إعداد خطة طموحة لحسن توظيف واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق أكبر استفادة منها.

واجتمعت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب سعيد طعيمة، وحضور عبد الكريم الناظر، مستشار وزير النقل للاتصال السياسي واللواء مهندس وائل سيد أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس نصر محمد نصر مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد النائب محمود حمد أبو الخير مقدم طلب الإحاطة أنه ضرورة الاهتمام بطرق محافظات الصعيد بوجه عام ووجهت اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الطريق بمسافة 15 كيلو مترا من مركز جرجا إلى أبو طشت في أقرب وقت ممكن، وحل مشكلة إزدواج طريق مصر أسوان الزراعي باتجاه مركز البلينا محافظة سوهاج وادراجه ضمن خطة الطرق والكباري بالإحلال والتجديد.

وناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى احدى شركات المقاولات، وذلك بحضور رئيس القطاع القانونى للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الحناوى، بشأن نقل الوحدة البيطرية من وسط مدينة دراو بمحافظة أسوان إلى منطقة الحجر على بعد 3 كيلو مترات وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.

واختتمت لجنة الشئون الصحية نشاط اللجان النوعية اليوم الثلاثاء، باجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الأعضاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1955.