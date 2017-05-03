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زيدان: لم نحسم تأهلنا للنهائي رغم الثلاثية

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زيدان: لم نحسم تأهلنا للنهائي رغم الثلاثية زيدان: لم نحسم تأهلنا للنهائي رغم الثلاثية

التحرير

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قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه أثبت نفسه بالفوز بثلاثية على ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه «لاعبيه قاموا بكل شيء خلال اللقاء، وخرجوا بشباك نظيفة وهذا أمر جيد».

وأضاف زيدان، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أنه يجب الوضع في الاعتبار أن هناك مباراة إياب، ولم ينتهي الأمر بعد، مؤكدًا أنه سعيد للغاية لما تحقق خلال اللقاء، معلقًا «غلينا أن نفرح».

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وتابع، أن تحقيق الفوز بهذه النتيجة، يفسر عطاءنا، ولا يمكننا القول أننا حسمنا التأهل للنهائي، رغم أن الفوز بثلاثية في مباراة الذهاب خطوة جيدة ومهمة.

وقاد رونالدو، الريال للفوز على أتلتيكو مدريد، بثلاثية نظيفة أحرزها صاروخ ماديرا، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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