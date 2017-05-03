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سقفها قد يتطاير.. مشكلة فنية تثير الخوف من استخدام «أوبل آدم»

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سقفها قد يتطاير.. مشكلة فنية تثير الخوف من استخدام «أوبل آدم» سقفها قد يتطاير.. مشكلة فنية تثير الخوف من استخدام «أوبل آدم»

التحرير

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سادت حالة من الخوف لدى العديد من مستخدمي لسيارة "أوبل آدم" في بريطانيا، بعدما اعترفت الشركة الألمانية بوجود عيوب خطيرة في هذه الإصدارات المدمجة.

وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الألمانية قامت باستدعاء السيارات "آدم" لعلاج مشكلات تتعلق بالسقف.

واعترفت "أوبل" أن المشكلة الفنية التي تعاني منها سيارات "آدم"، تتلخص في إمكانية تطاير السقف، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تعرض المستخدمين لحوادث خطيرة على السرعات العالية.

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وأكدت الشركة الألمانية أن حل المشكلة الفنية بسيط ولا يستدعي سوى بعض ساعات لعلاج المشكلة والتأكد من مناسبة السقف لمعايير السلامة والأمان في بريطانيا.

 

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التحرير

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