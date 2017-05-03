صورة وخبر: كيف تنجو من القصف.. درس في مدارس سوريا

كتب - علاء المطيري:

تستمر معاناة سوريا التي تظهر أبرز ملامحها في صور القتلى وآثار الدماء، لكن جانبًا آخر من تلك المعاناة يظهر في حال التعليم الذي تهدد الحرب بفقدان جيل كامل لحقهم في الحصول عليه.

وفي مدينة حرستا بمحافظ ريف دمشق، رصد مصورة وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، صورة لأحد أفراد الحماية المدنية المعروفين بـ"القبعات البيضاء" وهو يعلم التلاميذ طرق النجاة عندما تتعرض مدارسهم للقصف.

ودخلت الحرب الأهلية في سوريا عامها السابع تاركة حصيلة غير مسبوقة في القتل والدمار في أشرس حرب أهلية شهدها العالم وأسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.