أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

 أعلنت السويد، وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك، وانضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا لحزب العدالة والتنمية، ونشرت الدنمارك قائمة بأسماء رجال دين أجانب تزعم أن لهم آراء معادية للديمقراطية تحظر عليهم دخول البلاد لمدة عامين.

1- السويد توقف تدقيق الهويات على حدودها مع الدنمارك

1

سياج مؤقت في محطة قطارات تفصل القطارات المحلية عن الدولية على حدود السويد في 3 يناير 2016 (أ ف ب)

أعلنت السويد، وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل منطقة شنجن، والذي كانت باشرت العمل به في يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- أردوغان يعود لحزب العدالة والتنمية

2

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة الثلاثاء (أ ف ب)

انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا لحزب العدالة والتنمية، الذي ساعد في تأسيسه عام 2001، وذلك عقب تعديل دستوري يتيح له أن يكون عضوًا بحزب سياسي أثناء توليه منصبه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- الدنمارك تحظر دخول رجال دين ''معاديين للديمقراطية''

3

وزيرة الاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج - أرشيفية

نشرت الدنمارك قائمة بأسماء رجال دين أجانب تزعم الحكومة أن لهم آراء معادية للديمقراطية تحظر عليهم دخول البلاد لمدة عامين، وفقًا لما أعلنته وزيرة الاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- انفجارات بسبب حريق كهربائي في مترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية

4

حريق بمترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية الثلاثاء

تسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي بمترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية في سلسلة انفجارات هزت منطقة وسط المدينة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تغليظ العقوبات بقانون الآثار.. "المؤبد للحفر غير الشرعي"

الحكومة توافق على تغليظ العقوبات بقانون الآثار.. "المؤبد للحفر غير الشرعي"

شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة

شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة

الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي

الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي

وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب

وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب