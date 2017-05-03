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أبو تريكة: رونالدو ليس محظوظًا.. ما يفعله نتاجًا لتضحياته

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أبو تريكة: رونالدو ليس محظوظًا.. ما يفعله نتاجًا لتضحياته أبو تريكة: رونالدو ليس محظوظًا.. ما يفعله نتاجًا لتضحياته

التحرير

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أكد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، ليس لاعبًا محظوظًا، بل ما يفعله نتاجًا لتضحياته وجهده خارج الملعب.

وأضاف «أبو تريكة»، خلال تواجده بالاستوديو التحليل لقناة «beIN SPORTS»، أن رونالدو موهوب في تحركاته داخل الملعب، ومهارة تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، له دور كبير في تألق «الدون».

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وقاد رونالدو، الريال للفوز على أتلتيكو مدريد، بثلاثية نظيفة أحرزها صاروخ ماديرا، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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