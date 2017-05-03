الزمالك يكشف حقيقة «خناقة» باسم مرسي وشيكابالا

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نفى خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك، ما تردد في وسائل الإعلام، عن حدوث مشادة كلامية بين باسم مرسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، خلال تدريبات اليوم الثلاثاء.

وقال خالد جلال، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: «لم تحدث أي مشكلة من أي نوع بين باسم مرسي وشيكابالا.. إيناسيو المدير الفني للفريق متعجب وغاضب بشدة بسبب انتشار مثل تلك الشائعات».

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وتابع: «هذه الشائعات هدفها ضرب استقرار الفريق وتشتيت تركيز اللاعبين وللأسف هناك محاولات لهدم استقرار الفريق بعد تحسن الأوضاع في الفترة الأخيرة».