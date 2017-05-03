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الزمالك يكشف حقيقة «خناقة» باسم مرسي وشيكابالا

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الزمالك يكشف حقيقة «خناقة» باسم مرسي وشيكابالا الزمالك يكشف حقيقة «خناقة» باسم مرسي وشيكابالا

التحرير

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نفى خالد جلال، مدير الكرة بنادي ، ما تردد في وسائل الإعلام، عن حدوث مشادة كلامية بين باسم مرسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، خلال تدريبات اليوم الثلاثاء.

وقال خالد جلال، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: «لم تحدث أي مشكلة من أي نوع بين باسم مرسي وشيكابالا.. إيناسيو المدير الفني للفريق متعجب وغاضب بشدة بسبب انتشار مثل تلك الشائعات».

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وتابع: «هذه الشائعات هدفها ضرب استقرار الفريق وتشتيت تركيز اللاعبين وللأسف هناك محاولات لهدم استقرار الفريق بعد تحسن الأوضاع في الفترة الأخيرة».

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التحرير

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