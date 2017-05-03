العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

 

أعلنت السويد، وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك، انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا لحزب العدالة والتنمية، ونشرت الدنمارك قائمة بأسماء رجال دين أجانب تزعم أن لهم آراء معادية للديمقراطية تحظر عليهم دخول البلاد لمدة عامين.

1- السويد توقف تدقيق الهويات على حدودها مع الدنمارك

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سياج مؤقت في محطة قطارات تفصل القطارات المحلية عن الدولية على حدود السويد في 3 يناير 2016 (أ ف ب)

أعلنت السويد، وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل منطقة شنجن، والذي كانت باشرت العمل به في يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين.

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2- أردوغان يعود لحزب العدالة والتنمية

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة الثلاثاء (أ ف ب)

انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا لحزب العدالة والتنمية، الذي ساعد في تأسيسه عام 2001، وذلك عقب تعديل دستوري يتيح له أن يكون عضوًا بحزب سياسي أثناء توليه منصبه.

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3- الدنمارك تحظر دخول رجال دين ''معاديين للديمقراطية''

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وزيرة الاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج - أرشيفية

نشرت الدنمارك قائمة بأسماء رجال دين أجانب تزعم الحكومة أن لهم آراء معادية للديمقراطية تحظر عليهم دخول البلاد لمدة عامين، وفقًا لما أعلنته وزيرة الاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج.

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4- انفجارات بسبب حريق كهربائي في مترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية

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حريق بمترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية الثلاثاء

تسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي بمترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية في سلسلة انفجارات هزت منطقة وسط المدينة.

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مصراوي Masrawy

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