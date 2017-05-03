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12 ساحرًا يتصارعون على لقب الأفضل في أوروبا

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12 ساحرًا يتصارعون على لقب الأفضل في أوروبا 12 ساحرًا يتصارعون على لقب الأفضل في أوروبا

التحرير

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المعروف دائمًا أن لاعب خط الوسط، هو حلقة الوصل بين خط الدفاع والهجوم، بدونه لن يتم شن الهجمات على مرمى المنافسين، وبمجهودهم تجد الفريق في المقدمة بفضل اللمسات السحرية، والتمريرات الحاسمة  داخل المستطيل الأخضر. 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفية «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الثلاثاء، تستعرض «التحرير» أفضل 12 لاعبًا خط وسط في أوروبا هذا الموسم 2016-2017. 

- نجولو كانتي

كانتي

جاء الفرنسي كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي ضمن قائمة أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا هذا الموسم، إذ شارك صاحب الـ26 عامًا في 38 مباراة بقميص البلوز في جميع المسابقات، سجل خلالهم هدف وصنع 2 ، حيث جاءت نسبة تمريراته بـ89% حتى الآن. 

- تياجو الكانتارا

الكانتارا

تواجد الإسباني، الكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، ضمن القائمة، حيث شارك في 40 مباراة بجميع المسابقات، تمكن فيهم من تسجيل 8 أهداف، وصناعة 8، وكانت نسبة تمريراته بدقة 90%. 

- إدين هازارد. 

هازارد

ضمت القائمة، البجليكي أيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، إذ خاض صاحب الـ(26 عامًا)، 38 مباراة مع الفريق في جميع المنافسات، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 7 أهداف، وجاءت نسبة تمريراته بدقة 84%. 

- فيليب كوتينيو 

كوتينيو

شارك البرازيلي، كوتبينيو، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، في 33 مباراة مع الريدز، سجل 11 هدفًا، وصنع 8 آخرين، وجاءت دقة تمريراته بدقة 83%.

- ديلي ألي

ديلي ألى

شارك الإنجليزي، ألى، لاعب وسط فريق توتنهام، في 46 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 11، بدقة تمرير 80%. 

- كيفن دي بروين

دي بروين1

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دخل البجليكي دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أفضل لاعب في وسط الملعب داخل أوروبا هذا الموسم، إذ خاض اللاعب 45 مباراة مع السيتيزنز في جميع المسابقات، سجل 5 أهداف وصنع 17 آخرين، وكانت دقة تمريراته بنسبة 77%. 

- إميل فورسبرج. 

إميل فورسبرج

شهدت القائمة وجود اللاعب السويدي فورسبرج، لاعب فريق ريد بول لايبزيج الألماني، إذ شارك مع فريقه هذا الموسم في 28 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 17، فيما كانت دقة تمريراته بنسبة 65%. 

- كاراسكو

كاراسكو

شارك البلجيكي، يانيك كاراسكو، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في 48 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 5، وتمريرات اللاعب كانت بدقة 82%. 

- جوشوا كيميش

كيميش

تواجد البرتغالي جوشوا، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، في القائمة، بعدما شارك في 37 مباراة بجميع البطولات، أحرز 5 أهداف، وصنع هدف، وكانت نسبة تمريراته 89%.

- لوكا مودريتش. 


مودريتش
انضم الكرواتي مودريتش، لاعب فريق وسط ريال مدريد الإسباني، إلى القائمة، إذ شارك في 35 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفًا، وصنع 2، وجاءت دقة تمريرات صاحب الـ31 عاماً بنسة 89%. 

- رادجا ناينجولان. 

ناينجولان

شارك البلجيكي ناينجولان، لاعب فريق روما الإيطالي، في 49 مباراة مع الذئاب بجميع المنافسات، أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 5 آخرين، وكانت نسبة تمريراته 79%. 

- بيرناردو سيلفا. 

سيلفا

شارك البرتغالي سيلفا، لاعب فريق لايبزيج الألماني، في 52 مباراة بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 9 أهدف، وصنع 12آخرين، فيما كانت دقة تمريراته بنسبة 81%.  

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التحرير

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