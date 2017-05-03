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بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي

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بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي

خيمت حالة من الحزن على المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"، بعد سماع الحكم الذي قضى بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، بينما رجت القاعة بتصفيق أهل المجني عليها، مرددين هتافات "يحيا العدل".
 
وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بتحرير «نهى. ص»، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بناحية قرية دملاش، محضر، تتهم فيه «إبراهيم. م» 35 سنة، عامل، مقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيًا على طفلتها، التي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج. 
 
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، واعتدى عليها جنسيًّا.
 
وأكد مصدر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات، أن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.
 

بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي

بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي

بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي

بالفيديو.. رد فعل المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بعد إحالته للمفتي

 

المصدر : فيتو

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