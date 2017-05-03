فيديو| خيري رمضان عن حادث كمين مدينة نصر: «الهجوم كان متوقعا»

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نعى الإعلامي خيري رمضان شهداء الواجب الوطني، الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر اطلاق سيارتين وابل من النيران على الكمين.

أكد خيري، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، على أن هذا الهجوم الغادر كان متوقعًا خاصة بعد النجاح الأمني في تنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، فالإرهابيين يستغلون فترات الراحة والاسترخاء والإحساس بالإنجاز ليقوموا بضربتهم، فهذا ليس بجديد عليهم.

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وعرض رمضان، أغنية من تأليف وغناء وألحان الشهيد محمد وهبة، كان ينعي فيها زملائه، الذين سبقوه للشهادة، مصاحبة صور شخصية للنقيب الشهيد والذي كتب على صفحته على الفيسبوك، قبل استشهاده بساعة «أعفو واصفحوا فلا شيء يستحق فكلنا هانقابل وجه كريم».