أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار -
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة -
السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا -
السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح -
ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري -
فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب -
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة -
5 رسائل من محمد بن سلمان لمصر: علاقتنا صلبة.. و"تيران وصنافير" سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| خيري رمضان عن حادث كمين مدينة نصر: «الهجوم كان متوقعا»

Google+ Print
فيديو| خيري رمضان عن حادث كمين مدينة نصر: «الهجوم كان متوقعا» فيديو| خيري رمضان عن حادث كمين مدينة نصر: «الهجوم كان متوقعا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نعى الإعلامي خيري رمضان شهداء الواجب الوطني، الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر اطلاق سيارتين وابل من النيران على الكمين.

أكد خيري، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، على أن هذا الهجوم الغادر كان متوقعًا خاصة بعد  النجاح الأمني في تنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، فالإرهابيين يستغلون فترات الراحة والاسترخاء والإحساس بالإنجاز ليقوموا بضربتهم، فهذا ليس بجديد عليهم.

شاهد أيضا

وعرض رمضان، أغنية من تأليف وغناء وألحان الشهيد محمد وهبة، كان ينعي فيها زملائه، الذين سبقوه للشهادة، مصاحبة صور شخصية للنقيب الشهيد والذي كتب على صفحته على الفيسبوك، قبل استشهاده بساعة «أعفو واصفحوا  فلا شيء يستحق فكلنا هانقابل وجه كريم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما